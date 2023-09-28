В Узбекистане пройдет Узбекско-азербайджанская декада здравоохранения

В Узбекистане со 2-го по 11-ое октября пройдет Узбекско-азербайджанская декада здравоохранения.

В Узбекистане со 2-го по 11-ое октября пройдет Узбекско-азербайджанская декада здравоохранения.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

"В рамках декады в специализированных медицинских центрах и ведущих региональных лечебных учреждениях пройдут совместные высокотехнологичные операции, мастер-классы, консилиумы по малоинвазивной хирургии, офтальмологии, онкологии, гинекологии и другим направлениям", - говорится в сообщении.

Медики обсудят дальнейшее сотрудничество в области цифровизации здравоохранения, фармацевтики, медицинского образования и науки.