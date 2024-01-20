В Узбекистане начали пересадку донорских стволовых клеток костного мозга

В Узбекистане в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре гематологии начали трансплантацию донорских стволовых клеток костного мозга.

В Узбекистане в Республиканском специализированном научно-практическом медицинском центре гематологии начали трансплантацию донорских стволовых клеток костного мозга.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщает Минздрав.

"Впервые в истории здесь начали проводить процедуру аллогенной трансплантации, то есть трансплантации стволовых клеток костного мозга, полученных от донора. В дальнейшем ее планируют проводить 100 пациентам в год", - говорится в сообщении.

Раньше образцы, взятые у пациентов, отправляли за границу. В настоящее время все подобные проверки выполняют квалифицированные сотрудники центра.

На сегодняшний день 98 пациентам с миеломой и лимфомой провели аутологичную трансплантацию стволовых клеток.