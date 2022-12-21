О нас

В Азербайджане будет увеличен лимит услуг ОМС по ряду заболеваний

В Азербайджане будет увеличен лимит услуг ОМС по ряду заболеваний Со следующего года будет увеличен лимит услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) для лечения ряда заболеваний.
Здоровье
21 декабря 2022 г. 16:22
В Азербайджане будет увеличен лимит услуг ОМС по ряду заболеваний

Со следующего года будет увеличен лимит услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) для лечения ряда заболеваний.

Как сообщает Report, об этом сообщила глава департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.

"В настоящее время лимит физиотерапевтических услуг составляет 10 процедур в год, 300 операций по кохлеарной имплантации, 300 операций по установке внутрисуставных эндопротезов. Со следующего года эти лимиты будут увеличены", - заявила А. Ахмедова.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке İcbari tibbi sığorta üzrə xidmətlərdə bəzi xəstəliklər üçün limit artırılacaq

Другие новости из категории

TƏBİB обратился к гражданам
TƏBİB обратился к гражданам
21 декабря 2022 г. 17:17
Более 18 тыс. граждан получили направления на кардиохирургические операции по ОМС
Более 18 тыс. граждан получили направления на кардиохирургические операции по ОМС
21 декабря 2022 г. 17:07
В этом году в рамках ОМС оказано более 40 млн медицинских услуг
В этом году в рамках ОМС оказано более 40 млн медицинских услуг
21 декабря 2022 г. 16:44
Свыше 1,8 млн человек обратилось в госмедучреждения Баку с начала года
Свыше 1,8 млн человек обратилось в госмедучреждения Баку с начала года
21 декабря 2022 г. 16:36
Власти Китая изменили критерии установления смерти от COVID-19
Власти Китая изменили критерии установления смерти от COVID-19
21 декабря 2022 г. 11:26
Выплата всех соцпособий в Азербайджане запланирована на 23 декабря
Выплата всех соцпособий в Азербайджане запланирована на 23 декабря
21 декабря 2022 г. 09:35
В Азербайджане за прошедшие сутки вакцинированы 315 человек
В Азербайджане за прошедшие сутки вакцинированы 315 человек
20 декабря 2022 г. 17:46
В Азербайджане выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом
В Азербайджане выявлено 107 новых случаев заражения коронавирусом
20 декабря 2022 г. 17:44
Определяется будущая деятельность построенных в период пандемии модульных больниц
Определяется будущая деятельность построенных в период пандемии модульных больниц
20 декабря 2022 г. 13:06
Вирус свиного гриппа выявили уже в 86 регионах России
Вирус свиного гриппа выявили уже в 86 регионах России
20 декабря 2022 г. 13:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi