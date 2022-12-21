В Азербайджане будет увеличен лимит услуг ОМС по ряду заболеваний

Со следующего года будет увеличен лимит услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) для лечения ряда заболеваний.

Со следующего года будет увеличен лимит услуг по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) для лечения ряда заболеваний.

Как сообщает Report, об этом сообщила глава департамента маркетинга и связей с общественностью Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Айнура Ахмедова.

"В настоящее время лимит физиотерапевтических услуг составляет 10 процедур в год, 300 операций по кохлеарной имплантации, 300 операций по установке внутрисуставных эндопротезов. Со следующего года эти лимиты будут увеличены", - заявила А. Ахмедова.