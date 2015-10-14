В Учебно-хирургическую клинику медуниверситета назначен новый директор - ФОТО

Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ В Учебно-хирургическую клинику Азербайджанского медицинского университета (АМУ) назначен новый директор.

Как сообщает Report, на должность директора клиники назначен член-корреспондент НАНА Нуру Байрамов.

Помимо этого, он является заведующим I кафедрой хирургических болезней в клинике.

Отметим, что под руководством Нуру Байрамова впервые в Азербайджане у больного с заболеванием печени была произведена операция "Трансплантация стволовых клеток".

Напомним, что бывший директор клиники, главный специалист министерства здравоохранения, главный хирург страны, заслуженный врач Гаджигулу Багиров уволился по собственному желанию, ссылаясь на большой объем работы. В настоящее время он продолжает работать на кафедре общей хирургии в качестве доцента.