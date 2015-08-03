В Учебно-хирургической клинике АМУ родилась тройня - ФОТО

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В Учебно-хирургической клинике Азербайджанского медицинского университета (АМУ) Парвана Дашдиева родила 2 девочек и 1 мальчика.

Об этом Report сообщили в пресс-службе АМУ.

По словам доктора философии по медицине, ассистента кафедры акушерства и гинекологии АМУ Арзу Исмаиловой, в период беременности Парвана несколько раз обращалась в Учебно-хирургическую клинику: "Во время беременности существовал риск преждевременных родов, однако было проведено соответствующее лечение, в результате чего беременность прошла нормально. В последние месяцы беременная была взята под полный контроль. Беременность была прервана примерно на 36-й неделе".

А.Исмаилова добавила, что было принято решение о проведении кесарева сечения, так как у первого плода было ножное предлежание, у второго - головное, а у третьего - тазовое предлежание.

В настоящее время состояние новорожденных, находящихся под контролем педиатра Саадат Ягубовой, нормальное.

Отметим, что вес мальчика составил 2 кг 300 гр, а девочек - 1 кг 750 гр и 2 кг 100 гр.