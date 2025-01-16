В туркменских помидорах обнаружили вирус

Вирус был обнаружен в ходе проверки партии помидор, импортированных в Азербайджан из Туркменистана.

Вирус был обнаружен в ходе проверки партии помидор, импортированных в Азербайджан из Туркменистана.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA).

Образцы, взятые из партии продукта в 9 тыс. кг, ввезенной ООО “Dəmir Yumruq-A" из Туркменистана, выявили наличие "Вирус коричневых морщинистых плодов томата".

Зараженная партия продукции была уничтожена. "Вирус, обнаруженный во время проверки, может стать причиной экономического ущерба. Для здоровья человека данный вирус не опасен, серьезный риск он представляет для продукции семейства пасленовых, так как способен уничтожить до 80% урожая", - сообщило агентство.