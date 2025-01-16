О нас

В туркменских помидорах обнаружили вирус

В туркменских помидорах обнаружили вирус Вирус был обнаружен в ходе проверки партии помидор, импортированных в Азербайджан из Туркменистана.
Здоровье
16 января 2025 г. 14:03
В туркменских помидорах обнаружили вирус

Вирус был обнаружен в ходе проверки партии помидор, импортированных в Азербайджан из Туркменистана.

Об этом Report сообщили в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA).

Образцы, взятые из партии продукта в 9 тыс. кг, ввезенной ООО “Dəmir Yumruq-A" из Туркменистана, выявили наличие "Вирус коричневых морщинистых плодов томата".

Зараженная партия продукции была уничтожена. "Вирус, обнаруженный во время проверки, может стать причиной экономического ущерба. Для здоровья человека данный вирус не опасен, серьезный риск он представляет для продукции семейства пасленовых, так как способен уничтожить до 80% урожая", - сообщило агентство.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Türkmənistandan gətirilən pomidorda virus aşkarlanıb, məhsul partiyası məhv edilib

Самое читаемое

Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
Выживший пассажир самолета AZAL впервые рассказал о деталях авиакатастрофы, которые Россия не смогла скрыть
12 января 2025 г. 13:54
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
Япония ввела санкции против 11 лиц, 51 компании и 3 банков из РФ
10 января 2025 г. 05:49
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (13.01.2025)
13 января 2025 г. 09:14
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
Верховный суд США отказался переносить вынесение приговора Трампу
10 января 2025 г. 05:22
В двух районах Баку введут ограничения на газоснабжение
В двух районах Баку введут ограничения на газоснабжение
9 января 2025 г. 19:11
Обнародованы цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана за границу в январе
Обнародованы цены на прямые и транзитные рейсы из Азербайджана за границу в январе
11 января 2025 г. 17:06
Скончалась актриса Чимназ Султанова
Скончалась актриса Чимназ Султанова
15 января 2025 г. 20:01
Число путешествующих авиатранспортом из Азербайджана увеличилось почти на 30%
Число путешествующих авиатранспортом из Азербайджана увеличилось почти на 30%
9 января 2025 г. 16:08
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
Лишь бы нагадить России: Что значит соглашение о партнерстве Армении и США
14 января 2025 г. 19:44
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане
13 января 2025 г. 14:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi