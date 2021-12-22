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В Турции разрешили применение TURKOVAC

В Турции разрешили применение TURKOVAC Глава Минздрава Турции Фахреддин Коджа объявил в среду об одобрении экстренного применения турецкой вакцины от коронавируса TURKOVAC.
Здоровье
22 декабря 2021 г. 16:00
В Турции разрешили применение TURKOVAC
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Глава Минздрава Турции Фахреддин Коджа объявил в среду об одобрении экстренного применения турецкой вакцины от коронавируса TURKOVAC.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Разрешение выдано Турецким агентством по лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию (TITCK).

Глава Минздрава обратился к турецкому лидеру из лаборатории Промзоны провинции Шанлыурфа на юго-востоке страны.

"Сегодня мы находимся на одном из объектов, где налажено серийное производство вакцины. Это успех всего турецкого народа под вашим руководством", - сказал Коджа.

По словам министра, серийное производство инактивированной вакцины отечественного производства уже налажено.

"Турция стала 9-й страной - производителем вакцины от коронавируса в мире. Активное применение вакцины TURKOVAC начнется уже со следующей недели", - заявил Коджа.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам церемонии начала производства отечественной вакцины, поздравил разработчиков препарата, подчеркнув, что "с началом производства TURKOVAC Турция готова поделиться ею со всем человечеством".

Президент Эрдоган назвал вакцину турецкого производства TURKOVAC символом решимости властей Турции к защите здоровья населения страны.

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Версия на английском языке Use of Turkey’s COVID-19 vaccine Turkovac approved 
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin yerli vaksini olan TURKOVAC-ın tətbiqinə icazə verilib

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