В трех больницах Азербайджана начали проводить неонатальный скрининг новорожденных

В рамках Государственной программы по улучшению здоровья матери и ребенка на 2014-2022 годы, осуществляемой при поддержке ЮНИСЕФ, неонатологи Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии, Республиканского перинатального центра и Сумгайытск

В рамках Государственной программы по улучшению здоровья матери и ребенка на 2014-2022 годы, осуществляемой при поддержке ЮНИСЕФ, неонатологи Научно-исследовательского института акушерства и гинекологии, Республиканского перинатального центра и Сумгайытского перинатального центра начали проводить неонатальный скрининг новорожденных.

Об этом сообщили Report в UNICEF Azerbaijan.

"Пяточный тест" используется для диагностики наследственных заболеваний. Если в результате обследования выявляется заболевание, об этом информируют семью и соответствующее учреждение первичной медико-санитарной помощи.

Неонатальный скрининг новорожденных - это анализ крови, позволяющий провести раннюю диагностику врожденных заболеваний. Метод является самым точным на сегодняшний день способом ранней диагностики генетически обусловленных патологий.