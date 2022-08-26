В Торонто зафиксировали вспышку опасного заболевания

Вспышка менингококковой инфекции зафиксирована в Торонто.

Вспышка менингококковой инфекции зафиксирована в канадском Торонто.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на источник в Министерстве здравоохранения Канады.

По его данным, в настоящее время три человека в возрасте от 20 до 30 лет были госпитализированы, один из них умер. Все они родились за пределами Канады в странах, где не проводится иммунизация от этого заболевания.

Менингококковая инфекция - это острое бактериальное инфекционное заболевание, вызываемое менингококком.

Передача возбудителя осуществляется воздушно-капельным путем от инфицированного лица при тесном контакте.