В Торонто зафиксировали вспышку опасного заболевания

Вспышка менингококковой инфекции зафиксирована в канадском Торонто.
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По его данным, в настоящее время три человека в возрасте от 20 до 30 лет были госпитализированы, один из них умер. Все они родились за пределами Канады в странах, где не проводится иммунизация от этого заболевания.
Менингококковая инфекция - это острое бактериальное инфекционное заболевание, вызываемое менингококком.
Передача возбудителя осуществляется воздушно-капельным путем от инфицированного лица при тесном контакте.