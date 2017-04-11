В течение месяца у более 3 000 человек выявлены инфекционные заболевания

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ С февраля по март этого года обязательную диспансеризацию в целом прошли 1 940 603 человека.

Как сообщили Report в министерстве здравоохранения, 1 715 014 человек из них приходится на долю взрослых, а 225 589 – на долю детей.

Во время обследования у 3 053 человек обнаружено инфекционное заболевание, у 793 - новообразования, у 4 368 - болезни кроветворных органов, у 4 368 человек – эндокринные заболевания и пр.

Кроме того, в числе прошедших медобследование также встречались заболевания органов пищеварения, вирусные и инфекционные заболевания, кожные заболевания, нарушения дыхательных органов, зрения, слуха, заболевания во время беременности и послеродовой период.

В результате, 30 518 человек были взяты на диспансерный учет.

70 535 человек были вылечены, 13 366 – госпитализированы, 783 745 – привлечены на повторное обследование. Сюда входят рентген, лабораторное обследование, УЗИ, ЭКГ.