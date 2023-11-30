В TƏBİB выясняют причину смерти школьника в Гобустане

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) выясняют причину смерти школьника в Гобустане.

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) выясняют причину смерти школьника в Гобустане.

Как сообщили Report в TƏBİB, врачи скорой медицинской помощи зафиксировали смерть мальчика 2014 года рождения в поселке Гобустан Гарадагского района Баку.

Вызов на станцию скорой медицинской помощи поступил 30 ноября в 04:26.

"Смерть наступила до прибытия бригады врачей. Точную причину смерти можно будет установить после проведения патологоанатомического обследования", - заявили в TƏBİB.

Ранее директор школы номер 195 в Гарадагском районе Баку Лачын Гусейнли сообщил о смерти учащегося 4-го класса от кори.