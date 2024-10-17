В TƏBİB внесли ясность в вопрос, будут ли вводить плату за услуги скорой помощи в Азербайджане

В TƏBİB внесли ясность в вопрос, будут ли вводить плату за услуги скорой помощи в Азербайджане

В Азербайджане не планируют вводить плату за услуги скорой и неотложной медицинской помощи.

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В Азербайджане не планируют вводить плату за услуги скорой и неотложной медицинской помощи. Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на брифинге по совершенствованию и развитию службы скорой и неотложной помощи. По его словам, данный вопрос даже не стоит в повестке обсуждений, услуги скорой помощи останутся бесплатными. "Главная цель сегодня — обеспечить их доступность услуг. В некоторых странах мира скорая помощь платная, это делается с целью пресечь случаи ложных вызовов и злоупотребления. Однако в Азербайджане введение платы не планируется", - сказал он. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram