В TƏBİB внесли ясность в вопрос, будут ли вводить плату за услуги скорой помощи в Азербайджане

В Азербайджане не планируют вводить плату за услуги скорой и неотложной медицинской помощи.
Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на брифинге по совершенствованию и развитию службы скорой и неотложной помощи.
По его словам, данный вопрос даже не стоит в повестке обсуждений, услуги скорой помощи останутся бесплатными.
"Главная цель сегодня — обеспечить их доступность услуг. В некоторых странах мира скорая помощь платная, это делается с целью пресечь случаи ложных вызовов и злоупотребления. Однако в Азербайджане введение платы не планируется", - сказал он.