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В TƏBİB внесли ясность в вопрос, будут ли вводить плату за услуги скорой помощи в Азербайджане

В TƏBİB внесли ясность в вопрос, будут ли вводить плату за услуги скорой помощи в Азербайджане В Азербайджане не планируют вводить плату за услуги скорой и неотложной медицинской помощи.
Здоровье
17 октября 2024 г. 12:55
В TƏBİB внесли ясность в вопрос, будут ли вводить плату за услуги скорой помощи в Азербайджане

В Азербайджане не планируют вводить плату за услуги скорой и неотложной медицинской помощи.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на брифинге по совершенствованию и развитию службы скорой и неотложной помощи.

По его словам, данный вопрос даже не стоит в повестке обсуждений, услуги скорой помощи останутся бесплатными.

"Главная цель сегодня — обеспечить их доступность услуг. В некоторых странах мира скорая помощь платная, это делается с целью пресечь случаи ложных вызовов и злоупотребления. Однако в Азербайджане введение платы не планируется", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Vüqar Qurbanov: Təcili tibbi yardım xidmətinin ödənişli olması nəzərdə tutulmur

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