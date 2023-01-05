В TƏBİB создан департамент маркетинга и связей с общественностью

Согласно новой структуре юридического лица публичного права "Объединение по управления медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB), в целях улучшения работы по связям с общественностью, тесного сотрудничества со средствами массовой информации и

Согласно новой структуре юридического лица публичного права "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB), в целях улучшения работы по связям с общественностью, тесного сотрудничества со средствами массовой информации и повышения общественной репутации был создан новый департамент.

Как сообщили Report в TƏBİB, в департамент маркетинга и связей с общественностью войдут отделы по связям с общественностью и маркетинга.

Приказом исполнительного директора TƏBİB Вугара Гурбанова руководителем нового департамента назначена Замира Адилова, которая ранее возглавляла отдел по связям с общественностью и организации мероприятий TƏBİB.