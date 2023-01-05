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В TƏBİB создан департамент маркетинга и связей с общественностью

В TƏBİB создан департамент маркетинга и связей с общественностью Согласно новой структуре юридического лица публичного права "Объединение по управления медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB), в целях улучшения работы по связям с общественностью, тесного сотрудничества со средствами массовой информации и
Здоровье
5 января 2023 г. 16:29
В TƏBİB создан департамент маркетинга и связей с общественностью

Согласно новой структуре юридического лица публичного права "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB), в целях улучшения работы по связям с общественностью, тесного сотрудничества со средствами массовой информации и повышения общественной репутации был создан новый департамент.

Как сообщили Report в TƏBİB, в департамент маркетинга и связей с общественностью войдут отделы по связям с общественностью и маркетинга.

Приказом исполнительного директора TƏBİB Вугара Гурбанова руководителем нового департамента назначена Замира Адилова, которая ранее возглавляла отдел по связям с общественностью и организации мероприятий TƏBİB.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB-də İctimaiyyətlə əlaqələr və marketinq departamenti yaradılıb

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