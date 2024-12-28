В TƏBİB рассказали о состоянии здоровья пострадавших в авиакатастрофе

Состояние 14 пострадавших в результате крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" в казахстанском городе Актау, которые проходят лечение в Yeni Klinika, оценивается как стабильное.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в TƏBİB.
Сообщается, что один пациент помещен в реанимацию, остальные - в другие отделения.
В TƏBİB отметили, что лечение пострадавших продолжается.
"Один пациент находится в стабильно тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
У пациентов в основном диагностированы множественные переломы, ушибы, многочисленные травмы, а также дыхательная недостаточность и пневмоторакс.
Напомним, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.