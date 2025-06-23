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В TƏBİB прокомментировали ситуацию с выдачей лекарств пациентам с эпилепсией и параличом

В TƏBİB прокомментировали ситуацию с выдачей лекарств пациентам с эпилепсией и параличом В TƏBİB прокомментировали ситуацию с выдачей лекарств пациентам с эпилепсией и параличом
Здоровье
23 июня 2025 г. 16:12
В TƏBİB прокомментировали ситуацию с выдачей лекарств пациентам с эпилепсией и параличом

В поликлиниках Азербайджана не прекращена выдача лекарств пациентам с эпилепсией, церебральным параличом и сопутствующими заболеваниями.

Об этом Report заявили в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB).

В ответ на запрос в Объединении отметили, что обеспечение лекарственными средствами осуществляется в соответствии с действующим законодательством и правилами государственных закупок.

"После завершения документальных процедур в ближайшее время необходимые препараты будут направлены в медицинские учреждения", — заверили в TƏBİB.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о якобы принятом решении не выдавать пациентам с параличом и эпилепсией препараты, которые до этого предоставлялись на основании рецептов, выписанных в поликлиниках. Пользователи указывали, что лекарства из обычных аптек не обеспечивают нужного эффекта и могут вызывать осложнения, в связи с чем жизненно важно получать препараты именно по линии поликлиник.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB poliklinikalarda iflic və epilepsiya xəstələrinə dərman verilməməsinə aydınlıq gətirib

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