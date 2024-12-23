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В TƏBİB прокомментировали деятельность пластических хирургов без диплома

В TƏBİB прокомментировали деятельность пластических хирургов без диплома 12:11 Пластические хирурги в медицинские учреждения, подведомственные TƏBİB, принимаются на работу строго в соответствии с законодательством.
Здоровье
23 декабря 2024 г. 12:56
В TƏBİB прокомментировали деятельность пластических хирургов без диплома

Хирурги эстетической медицины в учреждения, подведомственные TƏBİB, принимаются строго в соответствии с законодательством.

Как сообщает Report, исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов заявил об этом на брифинге по итогам года. Комментируя деятельность хирургов без диплома, он подчеркнул, что организация несет ответственность только за подведомственные медучреждения.

"Прием на работу в государственные медицинские учреждения осуществляется в соответствии с внутренними правилами и установленными процедурами. Мы всегда руководствуемся законодательством, учитывая специализацию врачей и результаты их сертификации", — отметил Гурбанов.

Он добавил, что эстетические операции не входят в программу обязательного медицинского страхования и предоставляются только на платной основе.

Гурбанов также подчеркнул, что случаи летального исхода в больницах, подведомственных TƏBİB, тщательно расследуются, а в структуре организации действует комиссия по анализу смертности.

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Версия на азербайджанском языке TƏBİB plastik cərrah kimi diplomsuz fəaliyyət göstərən şəxslərlə bağlı məsələyə münasibət bildirib

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