О нас

В TƏBİB обсудили создание бригад скорой медицинской помощи во время ЧС

В TƏBİB обсудили создание бригад скорой медицинской помощи во время ЧС В TƏBİB были проведены обсуждения на тему создания бригад скорой медицинской помощи во время чрезвычайных ситуаций.
Здоровье
6 февраля 2023 г. 19:30
В TƏBİB обсудили создание бригад скорой медицинской помощи во время ЧС

В TƏBİB проведены обсуждения на тему создания бригад скорой медицинской помощи во время чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает Report, исполнительный директор Объединения управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов встретился с миссией команды скорой медицинской помощи (КСМП) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Встреча состоялась в рамках официального визита миссии в нашу страну.

На встрече было отмечено, что основной целью инициативы КСМП является обеспечение правительств и населения, пострадавших от стихийных бедствий, эпидемий и чрезвычайных ситуаций, мерами реагирования, которые будут осуществляться хорошо обученным персоналом. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в рамках национальных мер реагирования сеть КСМП организует лечение пациентов, контроль за ними, усиление координации, следование основным принципам и стандартам для обеспечения качества.

На встрече совместно с соответствующими государственными структурами было решено создать группы экстренной медицинской помощи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоTƏBİB-də fövqəladə hallar zamanı Təcili Tibbi Yardım Qruplarının yaradılması müzakirə edilib

Самое читаемое

EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
EIB выделит для поддержки ММСП на Южном Кавказе 100 млн евро
31 января 2023 г. 10:06
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
В Азербайджане проведена спецоперация по обезвреживанию иранской шпионской сети, есть задержанные
31 января 2023 г. 15:25
Участники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
ФотоУчастники мероприятия в Шуше поздравили молодых активистов на дороге Ханкенди-Лачын
31 января 2023 г. 19:25
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
Валютные резервы ЦБ Азербайджана превысили 9 млрд долларов США
1 февраля 2023 г. 17:02
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
СБ ООН проведет 24 февраля заседание по Украине
1 февраля 2023 г. 21:38
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
Услуги АПБА доступны для предпринимателей сферы общепита в Бакинском доме МСП
2 февраля 2023 г. 10:26
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали 67 автомобилей российских миротворцев
6 февраля 2023 г. 19:35
Имущество Texnikabank сдается в аренду
Имущество Texnikabank сдается в аренду
6 февраля 2023 г. 13:27
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
В ООН назвали жизненно важным продление зерновой сделки в марте
6 февраля 2023 г. 20:05
Премьер-министр Венгрии: Мы будем поставлять в Европу электроэнергию, производимую в Азербайджане
Премьер-министр Венгрии: Мы будем поставлять в Европу электроэнергию, производимую в Азербайджане
30 января 2023 г. 21:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi