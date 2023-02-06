В TƏBİB обсудили создание бригад скорой медицинской помощи во время ЧС

В TƏBİB были проведены обсуждения на тему создания бригад скорой медицинской помощи во время чрезвычайных ситуаций.

В TƏBİB проведены обсуждения на тему создания бригад скорой медицинской помощи во время чрезвычайных ситуаций.

Как сообщает Report, исполнительный директор Объединения управления медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов встретился с миссией команды скорой медицинской помощи (КСМП) Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Встреча состоялась в рамках официального визита миссии в нашу страну.

На встрече было отмечено, что основной целью инициативы КСМП является обеспечение правительств и населения, пострадавших от стихийных бедствий, эпидемий и чрезвычайных ситуаций, мерами реагирования, которые будут осуществляться хорошо обученным персоналом. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций в рамках национальных мер реагирования сеть КСМП организует лечение пациентов, контроль за ними, усиление координации, следование основным принципам и стандартам для обеспечения качества.

На встрече совместно с соответствующими государственными структурами было решено создать группы экстренной медицинской помощи.