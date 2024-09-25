В TƏBİB обсудили пути повышения качества медицинских услуг

18:15

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) прошло расширенное совещание, посвященное вопросам повышения качества медицинских услуг.

Об этом сообщает Report со ссылкой на TƏBİB.

Совещание прошло под председательством Исполнительного директора TƏBİB Вугара Гурбанова с участием руководителей подведомственных медицинских учреждений, а также заместителей, советников и руководителей департаментов TƏBİB.

На совещании рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся деятельности подведомственных медицинских учреждений, повышения качества предоставляемых гражданам медицинских услуг, развития системы первичной медико-санитарной помощи, укрепления кадрового потенциала, устранения существующих недостатков и других аспектов работы.

Кроме этого, даны специальные поручения в связи с участием в мероприятиях COP29.

Заместитель Исполнительного директора TƏBİB Анар Исрафилов выступил с подробным докладом о работе, проделанной в этом году в подведомственных TƏBİB медицинских учреждениях в области профилактики инфекций и инфекционного контроля (İPİN), а также управления качеством (KİO).

Отметив положительные результаты внедрения и развития деятельности İPİN в медицинских учреждениях, А.Исрафилов подчеркнул, что в настоящее время в 52 медучреждениях работают специалисты по управлению качеством.

Кроме того, А.Исрафилов проинформировал участников совещания о подготовке плана эвакуации для перевозки пациентов между медицинскими учреждениями и представил новый план эвакуации.