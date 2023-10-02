В Ташкенте стартовала узбекско-азербайджанская декада здравоохранения

В Ташкенте стартовала Узбекистано-азербайджанская декада здравоохранения, приуроченная 100-летнему юбилею великого сына тюркского мира, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В Ташкенте стартовала узбекско-азербайджанская декада здравоохранения, приуроченная 100-летнему юбилею великого сына тюркского мира, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в рамках Декады здравоохранения в специализированных медицинских центрах и ведущих региональных лечебных учреждениях пройдут совместные высокотехнологичные операции, мастер-классы, консилиумы по малоинвазивной хирургии, офтальмологии, онкологии, гинекологии и другим направлениям.



В центре обсуждения будут вопросы дальнейшего развития сотрудничества в области цифровизации системы здравоохранения, фармацевтики, народной медицины, медицинского образования и науки.



Узбекско-азербайджанская декада здравоохранения, несомненно, откроет двери к новым возможностям на пути развития сферы.



В рамках мероприятия 11 октября состоится узбекско-азербайджанский бизнес-форум в сфере здравоохранения.

Декада здравоохранения завершится 11 октября.