О нас

В Ташкенте стартовала узбекско-азербайджанская декада здравоохранения

В Ташкенте стартовала узбекско-азербайджанская декада здравоохранения В Ташкенте стартовала Узбекистано-азербайджанская декада здравоохранения, приуроченная 100-летнему юбилею великого сына тюркского мира, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Здоровье
2 октября 2023 г. 10:23
В Ташкенте стартовала узбекско-азербайджанская декада здравоохранения

В Ташкенте стартовала узбекско-азербайджанская декада здравоохранения, приуроченная 100-летнему юбилею великого сына тюркского мира, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в рамках Декады здравоохранения в специализированных медицинских центрах и ведущих региональных лечебных учреждениях пройдут совместные высокотехнологичные операции, мастер-классы, консилиумы по малоинвазивной хирургии, офтальмологии, онкологии, гинекологии и другим направлениям.

В центре обсуждения будут вопросы дальнейшего развития сотрудничества в области цифровизации системы здравоохранения, фармацевтики, народной медицины, медицинского образования и науки.

Узбекско-азербайджанская декада здравоохранения, несомненно, откроет двери к новым возможностям на пути развития сферы.

В рамках мероприятия 11 октября состоится узбекско-азербайджанский бизнес-форум в сфере здравоохранения.

Декада здравоохранения завершится 11 октября.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Tashkent hosts Uzbek-Azerbaijani healthcare days
Версия на азербайджанском языке Daşkənddə Özbəkistan-Azərbaycan səhiyyə dekadası başlayıb, səhiyyə forumu keçiriləcək

Экслюзивные новости

Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
Эксперт: Европа принимает новую реальность в Карабахе
27 сентября 2023 г. 15:04
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
Спецпредставитель Зеленского: Мы приветствуем шаги азербайджанской армии
27 сентября 2023 г. 11:56
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
Ма Чи: Китай готов делиться с Азербайджаном опытом в сфере цифровой экономики
27 сентября 2023 г. 10:58
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
Эксперт: Протестующие в Армении действуют против интересов своей страны
26 сентября 2023 г. 11:49
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
Советник посольства: Азербайджан и Китай могут сотрудничать в космической сфере
26 сентября 2023 г. 10:47
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
Замглавы МИД Турции: Восстановление территориальной целостности Азербайджана приведет к решению проблем в регионе
23 сентября 2023 г. 16:57
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
23 сентября 2023 г. 12:18
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
Нетаньяху: Между Государством Израиль и Азербайджаном все превосходно - ЭКСКЛЮЗИВ
23 сентября 2023 г. 03:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi