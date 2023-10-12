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В Ташкенте стартовал Узбеко-азербайджанский форум здравоохранения

В Ташкенте стартовал Узбеко-азербайджанский форум здравоохранения В Ташкенте в рамках "Узбеко-азербайджанской декады здравоохранения", приуроченной к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, состоялся Узбеко-азербайджанский форум здравоохранения.
Здоровье
12 октября 2023 г. 10:24
В Ташкенте стартовал Узбеко-азербайджанский форум здравоохранения

В Ташкенте в рамках "Узбеко-азербайджанской декады здравоохранения", приуроченной к 100-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, состоялся Узбеко-азербайджанский форум здравоохранения.

Как сообщает Report, мероприятие организовано при поддержке Фонда Гейдара Алиева, министерств здравоохранения Азербайджана и Узбекистана.

В форуме приняли участие представители министерств здравоохранения обеих стран, соответствующих государственных структур, медицинских учебных заведений Узбекистана, а также посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, ученые и медики.

Основной целью форума является обсуждение достижений в области здравоохранения и медицинской науки, цифровизации здравоохранения, работы, проводимой в области охраны здоровья населения, а также обмен опытом между специалистами медицинской сферы двух стран.

Перед началом форума участники мероприятия ознакомились с фотовыставкой и коллекцией книг о жизни и деятельности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

В ходе мероприятия также был показан фильм о Гейдаре Алиеве.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaşkənddə Özbəkistan-Azərbaycan səhiyyə forumu keçirilib

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