В Таиланде у младенца изменился цвет глаз после приема препарата от COVID

Врачи в Таиланде зафиксировали необычный побочный эффект при приеме лекарства от COVID-19.

Врачи в Таиланде зафиксировали необычный побочный эффект при приеме лекарства от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на издание Frontiersin.org, у шестимесячного мальчика после лечения препаратом от вируса временно поменялся цвет глаз.

Ребенок поступил в одну из клиник Бангкока с сильным кашлем и температурой. Тест на коронавирус дал положительный результат, и врачи назначили мальчику специальный препарат. Спустя 18 часов после начала лечения мать младенца заметила, что карие глаза ее сына стали фиолетовыми. Напуганная женщина обратилась к медикам, и те пояснили, что лекарство, которое принимает младенец, выделяет флуоресцентное химическое вещество, и оно накопилось в роговой оболочке глаза.

Медики не стали менять схему лечения, так как не заметили какого-либо негативного влияния терапии на организм ребенка.

Спустя пять дней после окончания лечения все пришло в норму.