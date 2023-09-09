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В Таиланде у младенца изменился цвет глаз после приема препарата от COVID

В Таиланде у младенца изменился цвет глаз после приема препарата от COVID Врачи в Таиланде зафиксировали необычный побочный эффект при приеме лекарства от COVID-19.
Здоровье
9 сентября 2023 г. 05:53
В Таиланде у младенца изменился цвет глаз после приема препарата от COVID

Врачи в Таиланде зафиксировали необычный побочный эффект при приеме лекарства от COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на издание Frontiersin.org, у шестимесячного мальчика после лечения препаратом от вируса временно поменялся цвет глаз.

Ребенок поступил в одну из клиник Бангкока с сильным кашлем и температурой. Тест на коронавирус дал положительный результат, и врачи назначили мальчику специальный препарат. Спустя 18 часов после начала лечения мать младенца заметила, что карие глаза ее сына стали фиолетовыми. Напуганная женщина обратилась к медикам, и те пояснили, что лекарство, которое принимает младенец, выделяет флуоресцентное химическое вещество, и оно накопилось в роговой оболочке глаза.

Медики не стали менять схему лечения, так как не заметили какого-либо негативного влияния терапии на организм ребенка.

Спустя пять дней после окончания лечения все пришло в норму.

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Версия на азербайджанском языке Koronavirusa qarşı dərman qəbul edən körpənin gözlərinin rəngi bənövşəyi olub

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