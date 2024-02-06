В связи с президентскими выборами медучреждения перешли на усиленный режим работы

В связи с президентскими выборами медучреждения перешли на усиленный режим работы

В связи с внеочередными президентскими выборами Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана сотрудничает с Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

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В связи с внеочередными президентскими выборами Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Азербайджана сотрудничает с Центральной избирательной комиссией (ЦИК). Об этом сообщает Report со ссылкой на TƏBIB. В рамках принятых мер соответствующие подведомственные медицинские учреждения TƏBIB с 5 по 8 февраля работают в усиленном режиме. Для получающих лечение избирателей созданы мобильные избирательные участки - Сабунчинский медицинский центр, Сумгайытский медицинский центр, Республиканская клиническая больница имени академика М.А.Миргасымова, Клинический медицинский центр, Центральная больница нефтяников, Хатаинский медицинский центр имени М.А.Эфендиева и Бинагадинский медицинский центр имени А.Д.Меликова. Подпишитесь на наш Telegram канал