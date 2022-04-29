В связи с пожаром в Сумгайыте в больницу поступили девять человек

В Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи поступили девять человек, семь человек были отпущены на амбулаторное лечение после оказания первой медицинской помощи.
Об этом Report сообщила завотделом по связям с общественностью и мероприятиям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Замира Адилова.
Она отметила, что в настоящее время два человека находятся под наблюдением с легким отравлением дымом: "Для их жизни нет никакой опасности. С первых минут пожара были привлечены бригады станции скорой и неотложной медицинской помощи".