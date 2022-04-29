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В связи с пожаром в Сумгайыте в больницу поступили девять человек

В связи с пожаром в Сумгайыте в больницу поступили девять человек В Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи поступили девять человек, семь человек были отпущены на амбулаторное лечение после оказания первой медицинской помощи.
Здоровье
29 апреля 2022 г. 10:25
В связи с пожаром в Сумгайыте в больницу поступили девять человек

В Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи поступили девять человек, семь человек были отпущены на амбулаторное лечение после оказания первой медицинской помощи.

Об этом Report сообщила завотделом по связям с общественностью и мероприятиям Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Замира Адилова.

Она отметила, что в настоящее время два человека находятся под наблюдением с легким отравлением дымом: "Для их жизни нет никакой опасности. С первых минут пожара были привлечены бригады станции скорой и неотложной медицинской помощи".

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtdakı yanğınla bağlı xəstəxanaya 9 nəfər daxil olub

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