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В связи с ОМС в правила выдачи направлений внесут изменения

В связи с ОМС в правила выдачи направлений внесут изменения "Для того, чтобы воспользоваться системой обязательного медицинского страхования, будут внесены изменения в правила выдачи направлений".
Здоровье
14 декабря 2021 г. 13:20
В связи с ОМС в правила выдачи направлений внесут изменения
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"Для того, чтобы воспользоваться системой обязательного медицинского страхования, будут внесены изменения в правила выдачи направлений".

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник отдела направлений Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Ариф Акберов.

По его словам, в течение этой недели будут внесены некоторые изменения в правила выдачи направлений: "До вступления в силу положений, касающихся софинансирования, направления потребуются только в государственных медицинских учреждениях для стационарного лечения. Для любых амбулаторных услуг направления не требуются. Гражданин может получить амбулаторную медицинскую помощь и обследование в государственном медицинском учреждении без направления. В случае необходимости в стационарных услугах врач, проводящий обследование, или первичная служба здравоохранения по территории выдает направление, на основе которого проводится лечение в стационаре".

A.Алекберов отметил, что никаких других изменений не предусмотрено: "Другое новшество заключается в том, что при обращении гражданина в частное медицинское учреждение без прямого направления и в случае необходимости оказания срочной помощи медицинское учреждение, заключившее с нами договор, посылает запрос на адрес электронной почты агентства. При обосновании тяжести заболевания и отсутствии этой услуги в государственном медицинском учреждении пациент для лечения направляется в частную клинику. Но когда гражданин обращается в частное медицинское учреждение непосредственно за плановыми операциями или другими плановыми услугами, услуги будут оказываться за счет гражданина".

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