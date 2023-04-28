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В связи с проведением Формулы-1 выделены 10 медпунктов

В связи с проведением Формулы-1 выделены 10 медпунктов Исполнительный директор объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов встретился с медперсоналом подведомственных медучреждений, привлеченных для оказания при необходимости медпомощи в дни проведения операц
Здоровье
28 апреля 2023 г. 11:35
В связи с проведением Формулы-1 выделены 10 медпунктов

Исполнительный директор объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Вугар Гурбанов встретился с медперсоналом подведомственных медучреждений, привлеченных для оказания при необходимости медпомощи в дни проведения операционной компанией "Бакинское городское кольцо" Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Как сообщили Report в TƏBİB, исполнительный директор на месте ознакомился с проделанными работами, дал соответствующие поручения.

В целях оперативной организации медицинской службы в дни проведения соревнований в 10 медпунктах будут работать 10 врачей и 10 медсестер.

Кроме того, с учетом необходимости стационарного лечения в Центральной больнице нефтяников подготовлены 5 палат, ожоговый центр при Наримановском медцентре приведен в состояние готовности. На трассе будут работать 12 медицинских бригад для спортсменов и 8 медицинских бригад для зрителей.

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Версия на азербайджанском языке Фото“Formula 1”lə əlaqədar 10 tibb məntəqəsi yaradılıb, 200 səhiyyə işçisi təhkim olunub

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