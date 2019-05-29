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В связи с предстоящим в Баку финалом ЛЕ минздрав переходит на усиленный режим работы

В связи с финалом ЛЕ минздрав переходит на усиленный режим

В связи с предстоящим сегодня в Баку финалом Лиги Европы министерство здравоохранения Азербайджана будет работать в усиленном режиме.

Об этом Report сообщили в министерстве. 

Болельщикам и командам будут оказывать услуги 39 машин скорой помощи Станции скорой и неотложной медицинской помощи минздрава. 

Кроме того, в Клиническом медицинском центре №1 выделено место на 90 коек, Клиническом медицинском центре №3 - на 50 коек, в Центральной больнице нефтяников - на 25, в Республиканском больнице нейрохирургии - на 30 коек. 

За время мероприятия в перечисленных медицинских учреждениях организовано дежурство опытных специалистов, в числе которых лица, владеющие английским языком.  

Горячая линия "9103" также круглосуточно будет работать в усиленном режиме. 

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