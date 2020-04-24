"Продолжаются проводимые в Азербайджане работы, связанные с коронавирусом. В стране имеются все возможности для выявления вируса".

Как сообщает Report, об этом выступая на брифинге в Оперативном штабе при Кабмине заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы.

По его словам, до сих пор в стране сделано около 115 тыс. тестов.

"27 апреля в Сумгайыте откроется новая лаборатория. Мы уверены в результатах тестов европейского производства", - сказал Р.Байрамлы.