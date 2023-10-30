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В Сумгайытском медцентре рассказали о состоянии пострадавших в ходе вооруженного инцидента в Сумгайыте

В Сумгайытском медцентре рассказали о состоянии пострадавших в ходе вооруженного инцидента в Сумгайыте В Сумгайытском медицинском центре рассказали о состоянии пострадавших в результате вооруженного инцидента в Сумгайыте.
Здоровье
30 октября 2023 г. 10:11
В Сумгайытском медцентре рассказали о состоянии пострадавших в ходе вооруженного инцидента в Сумгайыте

В Сумгайытском медицинском центре рассказали о состоянии пострадавших в результате вооруженного инцидента в Сумгайыте.

Как сообщает Report, Мехман Сарыев (1958 г.р.) переведен из отделения реанимации в отделение хирургии, его состояние оценивается как стабильное.

Тарлан Фараджова (1960 г.р.) продолжает проходить лечение в отделении интенсивной терапии, ее состояние оценивается как средней тяжести. Этибар Сарыев (1990 г.р.) проходит лечение в травматологическом отделении, его состояние - удовлетворительное.

Напомним, что 28 октября около 05:50 в результате стрельбы из огнестрельного оружия в одном из частных жилых домов, расположенных в жилом массиве Джорат Баглары города Сумгайыт, погибли 2 человека - Сусана Каракаш и Дагбеи Фараджев, еще 4 человека - Тарлан Фараджева, Серкан Каракаш, Этибар Сарыев и Мехман Сарыев получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda evə silahlı basqın nəticəsində yaralananların son durumu açıqlanıb

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