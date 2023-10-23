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В Сумгайыте состоялось открытие нового здания городской больницы номер 2

В Сумгайыте состоялось открытие нового здания городской больницы номер 2 23 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Сумгайытской городской больницы номер 2.
Здоровье
23 октября 2023 г. 17:46
В Сумгайыте состоялось открытие нового здания городской больницы номер 2

23 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии нового здания Сумгайытской городской больницы номер 2.

Как сообщает Report, министр здравоохранения Теймур Мусаев проинформировал главу государства об условиях, созданных в больнице.

Было сообщено, что здание больницы на 150 коек построено на площади 6,1 га, общая площадь построек составляет 18 тыс. 288,4 квадратных метра.

Cтроительство медицинского учреждения началось в 2019 году и завершились в 2022 году.

Больница состоит из поликлиники, отделения скорой медицинской помощи, терапевтического отделения на 30 коек, отделений хирургии на 30 коек, лучевой диагностики, гемодиализа, офтальмологии, эндокринологической терапии, эндокринологической хирургии, неврологии, операционного блока на 10 коек, реанимационных и других отделений, а также лаборатории, других построек.

Лечебное учреждение оснащено отвечающим современным требованиям дорогостоящим медицинским оборудованием – мультисрезовым компьютерным томографом (КТ), цифровым телескопическим рентгеновским аппаратом, цифровым рентгеновским аппаратом DR, микроскопом для офтальмологической диагностики, прибором PHACO AMO для офтальмологических операций и двумя цифровыми стационарными аппаратами УЗИ.

Двор больницы благоустроен, созданы озеленительные полосы.

Отметим, что по поручению Президента Ильхама Алиева в последние годы проведена значительная работа по совершенствованию системы здравоохранения и укреплению ее материально-технической базы. Благодаря устойчивым реформам и реализуемым проектам в этой сфере повысилось качество медицинских услуг, оказываемых населению в нашей стране, расширилась сфера их охвата. Проведенная работа позволяет обеспечивать охрану здоровья населения, оказание комплексной медицинской помощи, что с удовлетворением воспринимается гражданами.

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Версия на английском языке ФотоNew building of Sumgayit City Hospital No 2 inaugurated
Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev 2 saylı Sumqayıt Şəhər Xəstəxanasının yeni binasının açılışında iştirak edib

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