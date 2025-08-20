В Сумгайыте приостановлена работа предприятия по розливу питьевой воды

В Сумгайыте временно приостановлена деятельность предприятия по розливу питьевой воды.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

Проверка на объекте, расположенном на улице Д.Буниятзаде, 31B, показала, что на производстве не ведется мониторинг и регистрация температуры, отсутствует система вентиляции, не выполняются санитарные и очистные работы. Кроме того, выявлены санитарно-гигиенические и технические нарушения.

В отношении руководителя предприятия Бейлера Абас оглу Азизова составлен административный протокол.