В Сумгайыте автомобиль скорой помощи отправили в ремонт из-за неисправности двери

14:53

Автомобиль скорой медицинской помощи в Сумгайыте, видео с которым появилось в сети утром в среду, был направлен в гараж для устранения проблемы с дверью.

Как сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Report, видео было снято сегодня, когда санитарный автомобиль, принадлежащий Станции скорой и неотложной медицинской помощи Сумгайыта, отправлялся на ремонт.

Согласно информации, из-за неисправности двери автомобиль был направлен в гараж Сумгайытского отделения. После проведенного ремонта транспортное средство вновь было введено в эксплуатацию.