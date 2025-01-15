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В Сумгайыте автомобиль скорой помощи отправили в ремонт из-за неисправности двери

В Сумгайыте автомобиль скорой помощи отправили в ремонт из-за неисправности двери 14:53
Здоровье
15 января 2025 г. 15:13
В Сумгайыте автомобиль скорой помощи отправили в ремонт из-за неисправности двери

Автомобиль скорой медицинской помощи в Сумгайыте, видео с которым появилось в сети утром в среду, был направлен в гараж для устранения проблемы с дверью.

Как сообщили в TƏBİB в ответ на запрос Report, видео было снято сегодня, когда санитарный автомобиль, принадлежащий Станции скорой и неотложной медицинской помощи Сумгайыта, отправлялся на ремонт.

Согласно информации, из-за неисправности двери автомобиль был направлен в гараж Сумгайытского отделения. После проведенного ремонта транспортное средство вновь было введено в эксплуатацию.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоTƏBİB Sumqayıtda təcili yardım avtomobilinin qapısı açıq formada hərəkətinin səbəbini açıqlayıb

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