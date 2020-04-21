В Азербайджане еще 44 человека заразились коронавирусом, 74 выздоровели

В Азербайджанской Республике зафиксировано еще 44 случая заражения коронавирусом, 74 человека выздоровели.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабмине.

Скончался больной сахарным диабетом, гипотиреозом и хронической почечной недостаточностью - гражданин 1963 г.р., у которого был взят анализ на COVID-19.

На данный момент в стране было зафиксировано 1 480 случаев заражения коронавирусом, из них 865 выздоровели, 20 человек скончались, 595 – продолжают лечение в спецлечебницах. Состояние 14 из них тяжелое, 20 – среднетяжелое, остальных стабильно.

За прошедший период было проведено 102 764 тестов для определения случаев заражения.