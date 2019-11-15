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В Азербайджане диабет II типа широко распространен среди детей и молодежи

В стране диабет II типа широко распространен среди детей и молодежи

В Азербайджане диабет II типа широко распространен среди детей и молодежи. 

Как сообщает Report, об этом заявила директор Академии нутрициологии, диетологии и профилактики ожирения (ANDOP) Севиндж Заман.

По словам директора, это очень серьезная проблема: "Раньше диабет II типа зачастую встречался среди взрослых. Сейчас это заболевание широко распространено среди детей и молодежи. Основным фактором риска является лишний вес. Сегодня во всем мире ожирение воспринимается как заболевание. Оно даже может считаться эпидемией XXI века. Естественно, последствия лишнего веса довольно тяжелые. Он приводит к сахарному диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям и пр". 

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