В Азербайджане диабет II типа широко распространен среди детей и молодежи.

Как сообщает Report, об этом заявила директор Академии нутрициологии, диетологии и профилактики ожирения (ANDOP) Севиндж Заман.

По словам директора, это очень серьезная проблема: "Раньше диабет II типа зачастую встречался среди взрослых. Сейчас это заболевание широко распространено среди детей и молодежи. Основным фактором риска является лишний вес. Сегодня во всем мире ожирение воспринимается как заболевание. Оно даже может считаться эпидемией XXI века. Естественно, последствия лишнего веса довольно тяжелые. Он приводит к сахарному диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям и пр".