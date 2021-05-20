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В США заявили о наличии доказательств лабораторного происхождения COVID-19

В США заявили о наличии доказательств лабораторного происхождения COVID-19 Республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке заявили о "серьезных косвенных доказательствах" того, что вспышка COVID-19 могла произойти по причине утечки из Уханьского института вирусологии
Здоровье
20 мая 2021 г. 21:34
В США заявили о наличии доказательств лабораторного происхождения COVID-19

Республиканцы из комитета палаты представителей США по разведке заявили о "серьезных косвенных доказательствах" того, что вспышка COVID-19 могла произойти по причине утечки из Уханьского института вирусологии.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад членов комитета.

В документе уточняется, что отсутствие сотрудничества со стороны Китая мешало установлению настоящего источника вируса.

Республиканцы назвали в качестве улик "информацию о возникновении инфекций из-за утечек из исследовательских лабораторий", а также предупреждение американских дипломатов в Китае в 2017 году о том, что в Ухане занимаются "опасными исследованиями коронавирусов без соблюдения обязательных протоколов безопасности".

Согласно докладу, осенью 2019 года у некоторых исследователей лаборатории появились характерные для заболевания симптомы. Помимо этого, республиканцы указали на причастность китайских военных к институту в Ухане.

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