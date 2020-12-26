В США выявили случай острой аллергической реакции на вакцину от Moderna

В компании Moderna выразили готовность внимательно изучить данный инцидент, однако заявили, что не готовы комментировать единичный случай проявления аллергической реакции

Острая аллергическая реакция проявилась у врача в Бостоне (штат Массачусетс) после введения ему вакцины от коронавируса, разработанной компанией Moderna.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу газета The New York Times.

По ее информации, вакцина была введена врачу одной из местных больниц в минувший четверг. Спустя всего несколько минут он "почувствовал аллергическую реакцию", в связи с чем ему ввели противоаллергический препарат. Медика поместили в отделение экстренной помощи, где его осмотрели и спустя некоторое время выписали. "Сегодня он чувствует себя хорошо", - приводит издание слова представителя больницы.

В компании Moderna выразили готовность внимательно изучить данный инцидент, однако заявили, что не готовы комментировать единичный случай проявления аллергической реакции. По данным The New York Times, это первый случай регистрации побочных эффектов вакцины от компании Moderna. Ранее в США было зарегистрировано несколько случаев возникновения аллергической реакции на вакцину, разработанную совместно компаниями Pfizer и BioNTech.

11 декабря Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США (FDA) одобрило вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech, применение которой уже начато в стране. 18 декабря FDA одобрило обращение американской компании Moderna о регистрации ее вакцины от нового коронавируса по ускоренной процедуре в чрезвычайных обстоятельствах.