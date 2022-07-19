В США увеличилось число случаев заражение COVID-19

В США наблюдается рост числа новых случаев заражения COVID-19 и госпитализированных лиц.

В США наблюдается рост числа новых случаев заражения COVID-19 и госпитализированных лиц.

Как сообщает американское бюро Report, число случаев заражения коронавирусом в стране удвоилось.

В штате Нью-Йорк зарегистрировано наибольшее количество заражений. За сутки здесь было зафиксировано в среднем 4,692 случая заражения, что в два раза больше, чем на прошлой неделе. В городе вновь начали функционировать мобильные тестовые центры.

Наряду с Нью-Йорком, в Калифорнии, Техасе, Флориде наблюдается значительный рост числа инфицированных.

Эксперты вновь подняли вопрос об обязательном ношении медицинских масок в закрытых помещениях и местах массового скопления людей.