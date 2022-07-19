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В США увеличилось число случаев заражение COVID-19

В США увеличилось число случаев заражение COVID-19 В США наблюдается рост числа новых случаев заражения COVID-19 и госпитализированных лиц.
Здоровье
19 июля 2022 г. 05:35
В США увеличилось число случаев заражение COVID-19

В США наблюдается рост числа новых случаев заражения COVID-19 и госпитализированных лиц.

Как сообщает американское бюро Report, число случаев заражения коронавирусом в стране удвоилось.

В штате Нью-Йорк зарегистрировано наибольшее количество заражений. За сутки здесь было зафиксировано в среднем 4,692 случая заражения, что в два раза больше, чем на прошлой неделе. В городе вновь начали функционировать мобильные тестовые центры.

Наряду с Нью-Йорком, в Калифорнии, Техасе, Флориде наблюдается значительный рост числа инфицированных.

Эксперты вновь подняли вопрос об обязательном ношении медицинских масок в закрытых помещениях и местах массового скопления людей.

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Версия на азербайджанском языке ФотоABŞ-da COVID-19-a yoluxmalar artır, səyyar test mərkəzləri fəaliyyətə başlayıb

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