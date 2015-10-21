В США табачные гиганты выплатят $550 млн компенсации за расходы на лечение курильщиков

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Крупнейшие в США производители табачных изделий выплатят властям штата Нью-Йорк и одноименного города $550 млн в качестве компенсации за расходы на лечение жителей с заболеваниями, обусловленными курением. Об этом объявил генеральный прокурор штата Эрик Шнайдерман, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Крупные производители табака должны оплачивать урон, который он (табак) причинил и продолжает причинять населению Нью-Йорка", - отметил он. "Мы будем продолжать привлекать к ответственности эти компании за то, что их смертельная и вызывающая привыкание продукция творит с налогоплательщиками. Мы гарантируем нью-йоркцам достойную компенсацию за причиненный им огромный вред", - добавил генпрокурор.

По его словам, половину указанной суммы получит штат, остальные средства в равных долях - власти города и ряда округов Нью-Йорка.

Компании, включая Reynolds American и Philip Morris USA, отказались прокомментировать исход длительной тяжбы, начало которой было положено в 2003 году. В 1998 году ведущие производители табачной продукции согласились в течение 25 лет выплатить нескольким десяткам штатов $200 млрд в качестве компенсации издержек на лечение жителей с заболеваниями, обусловленными курением. Власти Нью-Йорка получили таким образом $12 млрд. Однако в 2003 году компании прекратили перевод денег и стали откладывать их на резервный счет, аргументировав свою позицию нерачительным расходом средств в штатах и отказом другим табачных фирм, которые не подписывали соглашение 1998 года, помогать больным. 22 штата урегулировали претензии к компаниям в арбитражном суде в 2012 году.