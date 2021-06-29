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В США создали маску с датчиком определения заражения коронавирусом

В США создали маску с датчиком определения заражения коронавирусом Американские специалисты разработали защитную маску, с помощью которой можно определить, заражен ли надевший ее человек новым коронавирусом
Здоровье
29 июня 2021 г. 09:45
В США создали маску с датчиком определения заражения коронавирусом

Американские специалисты разработали защитную маску, с помощью которой можно определить, заражен ли надевший ее человек новым коронавирусом. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в статье, опубликованной сегодня на сайте Массачусетского технологического института.

Его специалисты совместно с коллегами из Гарвардского университета создали прототип маски с небольшим съемным датчиком. Его также можно вшить, к примеру, в лабораторный халат и другую одежду.

Датчик выдает результат примерно через полтора часа ношения маски. Его можно включить таким образом, чтобы показания не были видны окружающим людям. Такая возможность предусмотрена в целях конфиденциальности.

В публикации отмечается, что датчики данного типа начали разрабатывать несколько лет назад. Ранее они применялись для выявления заражения вирусами Эбола и Зика. Он может быть настроен и на обнаружение других вирусов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала эпидемии выявлено более 33,6 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 604 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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Версия на английском языке US scientists create mask with sensor for detecting COVID

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