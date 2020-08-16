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В США разрешили применять новый тест на COVID-19 по образцу слюны

В США разрешили применять новый тест на COVID-19 по образцу слюны Американские власти одобрили применение нового теста на выявление коронавирусной инфекции по образцу слюны, при котором больше не потребуется брать мазок из носоглотки.
Здоровье
16 августа 2020 г. 07:28
В США разрешили применять новый тест на COVID-19 по образцу слюны

Американские власти одобрили применение нового теста на выявление коронавирусной инфекции по образцу слюны, при котором больше не потребуется брать мазок из носоглотки.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, такие данные содержатся в заявлении на сайте Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при министерстве здравоохранения и социальных служб США.

Тест разработали ученые из Йельского университета. Он получил название SalivaDirect. Помощник министра здравоохранения и социальных служб Бретт Джируар заявил, что это еще одно новаторское решение, которое поможет снизить потребность в ограничении ресурсов для проведения тестов на коронавирус.

В управлении также отметили, что для теста необязательно брать слюну в присутствии человека, ее можно поместить в любую стерильную емкость. Ожидается, что узнать результат можно будет во многих американских лабораториях. Кроме того, такой способ тестирования может снизить риск заражения для проводящих исследования специалистов.

Телеканал CNN также отметил, что это уже пятый одобренный управлением тест, при котором исследованию подвергается образец слюны. Предположительно, его стоимость составит 10 долларов США.

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