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В США подтвердили один случай заражения оспой обезьян

В США подтвердили один случай заражения оспой обезьян Американские медицинские власти располагают сведениям об одном подтвержденном и четырех предполагаемых случаях заражения человека вирусом оспы обезьян на территории США.
Здоровье
24 мая 2022 г. 00:22
В США подтвердили один случай заражения оспой обезьян

Американские медицинские власти располагают сведениям об одном подтвержденном и четырех предполагаемых случаях заражения человека вирусом оспы обезьян на территории США.

Как передает Report, об этом сообщил медицинский регулятор CDC.

Под подозрением оказались жители штатов Юта, Флорида и Нью-Йорк с положительными анализами на ортопоксвирусы, к которым относится распространяющаяся по миру обезьянья оспа. Единственный подтвержденный случай был ранее выявлен в штате Массачуссетс.

В CDC говорят о низком уровне опасности для населения, хотя президент США Джо Байден назвал оспу обезьян "поводом для беспокойства".

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