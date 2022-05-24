В США подтвердили один случай заражения оспой обезьян

Американские медицинские власти располагают сведениям об одном подтвержденном и четырех предполагаемых случаях заражения человека вирусом оспы обезьян на территории США.

Американские медицинские власти располагают сведениям об одном подтвержденном и четырех предполагаемых случаях заражения человека вирусом оспы обезьян на территории США.

Как передает Report, об этом сообщил медицинский регулятор CDC.

Под подозрением оказались жители штатов Юта, Флорида и Нью-Йорк с положительными анализами на ортопоксвирусы, к которым относится распространяющаяся по миру обезьянья оспа. Единственный подтвержденный случай был ранее выявлен в штате Массачуссетс.

В CDC говорят о низком уровне опасности для населения, хотя президент США Джо Байден назвал оспу обезьян "поводом для беспокойства".