В США одобрили третью вакцину от коронавируса

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило к экстренному применению вакцину от COVID-19 компании Johnson & Johnson

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило к экстренному применению вакцину от COVID-19 компании Johnson & Johnson.

Как передает Report, таким образом, вакцина Johnson & Johnson стала третьим одобренным на территории США препаратом после вакцин компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

В отличие от других одобренных в США вакцин, эта требует лишь одной инъекции, а не двух.

Ранее эксперты FDA рекомендовали разрешить вакцину от коронавируса компании Johnson & Johnson. Во всем мире его общая эффективность в предотвращении умеренных случаев COVID-19 составила 66 процентов. В США эта эффективность составила 72 процента, а эффективность в предотвращении тяжелых случаев COVID-19 составила 85 процентов.