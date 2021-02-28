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В США одобрили третью вакцину от коронавируса

В США одобрили третью вакцину от коронавируса Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило к экстренному применению вакцину от COVID-19 компании Johnson & Johnson
Здоровье
28 февраля 2021 г. 04:21
В США одобрили третью вакцину от коронавируса

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США одобрило к экстренному применению вакцину от COVID-19 компании Johnson & Johnson.

Как передает Report, таким образом, вакцина Johnson & Johnson стала третьим одобренным на территории США препаратом после вакцин компаний Pfizer/BioNTech и Moderna.

В отличие от других одобренных в США вакцин, эта требует лишь одной инъекции, а не двух.

Ранее эксперты FDA рекомендовали разрешить вакцину от коронавируса компании Johnson & Johnson. Во всем мире его общая эффективность в предотвращении умеренных случаев COVID-19 составила 66 процентов. В США эта эффективность составила 72 процента, а эффективность в предотвращении тяжелых случаев COVID-19 составила 85 процентов.

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