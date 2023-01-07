О нас

В США одобрили применение нового препарата от болезни Альцгеймера

В США одобрили применение нового препарата от болезни Альцгеймера Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало ускоренное разрешение на применение лекарственного препарата Leqembi для лечения болезни Альцгеймера.
Здоровье
7 января 2023 г. 07:03
В США одобрили применение нового препарата от болезни Альцгеймера

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало ускоренное разрешение на применение лекарственного препарата Leqembi для лечения болезни Альцгеймера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

"Данный метод лечения является новейшей терапией, направленной не только на купирование симптомов заболевания, но и на борьбу с его основным процессом", - уточняется на сайте ведомства.

Препарат Leqembi совместного производства японской Eisai и американской Biogen был одобрен в ускоренном порядке по причине высокой потребности населения и доказанной эффективности.

Исследование препарата проводилось на 865 пациентах с легкими когнитивными нарушениями. Так, те, кто получал Leqembi, достигли лучших результатов лечения, чем группа плацебо.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

В ООН заявили об эффективности ненормированного рабочего графика
В ООН заявили об эффективности ненормированного рабочего графика
7 января 2023 г. 00:48
В Баку в одном из магазинов обнаружена продукция без маркировки на азербайджанском языке
В Баку в одном из магазинов обнаружена продукция без маркировки на азербайджанском языке
6 января 2023 г. 20:02
В Азербайджане за сутки выявлен 121 случай заражения коронавирусом
В Азербайджане за сутки выявлен 121 случай заражения коронавирусом
6 января 2023 г. 17:52
В Азербайджане за сутки вакцинированы 1 242 человека
В Азербайджане за сутки вакцинированы 1 242 человека
6 января 2023 г. 17:43
Минздрав: Сертификационные экзамены пройдут 11 января
Минздрав: Сертификационные экзамены пройдут 11 января
6 января 2023 г. 17:10
Во ввозимом в Азербайджан из России и Ирана картофеле обнаружен вредный организм
Во ввозимом в Азербайджан из России и Ирана картофеле обнаружен вредный организм
6 января 2023 г. 17:00
Минздрав обратился к получившим медобразование за границей
Минздрав обратился к получившим медобразование за границей
6 января 2023 г. 16:59
Датский производитель лекарств: В Азербайджане продают контрафактный препарат Ozempik
ФотоДатский производитель лекарств: В Азербайджане продают контрафактный препарат Ozempik
6 января 2023 г. 16:21
Минздрав: В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения свиным гриппом
Минздрав: В Азербайджане не зарегистрировано случаев заражения свиным гриппом
6 января 2023 г. 14:48
TƏBİB: Четверо из 180 поступивших с отравлением во время праздников находятся в тяжелом состоянии
TƏBİB: Четверо из 180 поступивших с отравлением во время праздников находятся в тяжелом состоянии
6 января 2023 г. 09:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi