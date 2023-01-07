В США одобрили применение нового препарата от болезни Альцгеймера

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало ускоренное разрешение на применение лекарственного препарата Leqembi для лечения болезни Альцгеймера.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало ускоренное разрешение на применение лекарственного препарата Leqembi для лечения болезни Альцгеймера.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

"Данный метод лечения является новейшей терапией, направленной не только на купирование симптомов заболевания, но и на борьбу с его основным процессом", - уточняется на сайте ведомства.

Препарат Leqembi совместного производства японской Eisai и американской Biogen был одобрен в ускоренном порядке по причине высокой потребности населения и доказанной эффективности.

Исследование препарата проводилось на 865 пациентах с легкими когнитивными нарушениями. Так, те, кто получал Leqembi, достигли лучших результатов лечения, чем группа плацебо.