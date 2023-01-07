В США одобрили применение нового препарата от болезни Альцгеймера

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало ускоренное разрешение на применение лекарственного препарата Leqembi для лечения болезни Альцгеймера.
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"Данный метод лечения является новейшей терапией, направленной не только на купирование симптомов заболевания, но и на борьбу с его основным процессом", - уточняется на сайте ведомства.
Препарат Leqembi совместного производства японской Eisai и американской Biogen был одобрен в ускоренном порядке по причине высокой потребности населения и доказанной эффективности.
Исследование препарата проводилось на 865 пациентах с легкими когнитивными нарушениями. Так, те, кто получал Leqembi, достигли лучших результатов лечения, чем группа плацебо.