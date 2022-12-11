В США одобрили первый препарат от диабета для кошек

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первый препарат (Bexacat) для контроля диабета у кошек.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило первый препарат (Bexacat) для контроля диабета у кошек.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Управления.

Препарат под названием Bexacat (таблетки бексаглифлозина) предназначен для кошек, нуждающихся в лечении инсулином. Сам препарат инсулином не является. Бексаглифлозин препятствует работе натрий-глюкозного котранспортера 2 (SGLT2). Лекарство предотвращает реабсорбцию сахара из почек обратно в кровь.

Препарат рекомендуется принимать только некоторым кошкам, которые должны быть обследованы на заболевания почек, печени и поджелудочной железы, а также на кетоацидоз. Бексаглифлозин также не следует использовать кошкам, которых лечат инсулином, или у тех, кто ранее лечился инсулином. Препарат не следует назначать кошкам, которые плохо питаются, обезвожены или ослаблены на момент постановки диагноза.

Решение FDA основано на двух исследованиях, которые показали, что препарат более чем на 80% эффективен в улучшении контроля уровня сахара в крови у кошек с диабетом.