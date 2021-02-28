В США одобрили еще одну вакцину от COVID-19

Медицинский регулятор США FDA одобрил к "экстренному" применению вакцину от COVID-19 производства Johnson Johnson, говорится в сообщении регулятора.

Медицинский регулятор США FDA одобрил к "экстренному" применению вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении регулятора.

Теперь в США будет применяться уже три вакцины от коронавируса, две другие - производства Pfizer и Moderna.

Вакцину производит фирма Janssen Pharmaceutica, подразделение концерна Johnson & Johnson. В отличие от уже одобренных в США вакцин, эта вакцина - векторная, подобная российской "Спутник V" и англо-шведской AstraZeneca. Вакцина использует вирус простуды и воздействует на спайковый белок на поверхности вируса. В отличие от других одобренных в США вакцин, эта требует лишь одной инъекции, а не двух.

Johnson & Johnson собирается поставить до 20 миллионов доз вакцины до конца марта и до 100 миллионов доз до конца июня.