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В США одобрили еще одну вакцину от COVID-19

В США одобрили еще одну вакцину от COVID-19 Медицинский регулятор США FDA одобрил к "экстренному" применению вакцину от COVID-19 производства Johnson Johnson, говорится в сообщении регулятора.
Здоровье
28 февраля 2021 г. 09:18
В США одобрили еще одну вакцину от COVID-19

Медицинский регулятор США FDA одобрил к "экстренному" применению вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении регулятора.

Теперь в США будет применяться уже три вакцины от коронавируса, две другие - производства Pfizer и Moderna.

Вакцину производит фирма Janssen Pharmaceutica, подразделение концерна Johnson & Johnson. В отличие от уже одобренных в США вакцин, эта вакцина - векторная, подобная российской "Спутник V" и англо-шведской AstraZeneca. Вакцина использует вирус простуды и воздействует на спайковый белок на поверхности вируса. В отличие от других одобренных в США вакцин, эта требует лишь одной инъекции, а не двух.

Johnson & Johnson собирается поставить до 20 миллионов доз вакцины до конца марта и до 100 миллионов доз до конца июня.

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