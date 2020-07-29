В США назвали возможную стоимость вакцины от коронавируса

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне 50-60 долларов США за курс прививок, что составляет порядка 25-30 долларов США за дозу.

Американская биотехнологическая компания Moderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне 50-60 долларов США за курс прививок, что составляет порядка 25-30 долларов США за дозу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщила газета Financial Times (FT).

По данным издания, такая цена предполагается для США и других стран с высоким уровнем дохода населения.

При этом другие компании, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса, планируют продавать свои препараты дешевле. Так, американская Pfizer и германская BioNTtech, которые на прошлой неделе договорились с правительством США о поставках 100 млн доз, оценили свои вакцины в 19,5 долларов США за дозу, а британско-шведская AstraZeneca - в 3-4 долларов США, сообщает FT.

Один из источников газеты отметил, что запрашиваемая компанией Moderna цена "вызывает существенные трудности в переговорах, учитывая тот факт, что другие производители пообещали значительно более низкие цены". Как указывает издание, в связи с этим намеченная цена в 50-60 долларов США, вероятно, не будет окончательной.