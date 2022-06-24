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В Словакии врач по ошибке удалил пациенту не тот глаз

В Словакии врач по ошибке удалил пациенту не тот глаз В Словакии хирург-офтальмолог удалил пациенту не тот глаз. В результате врачебной ошибки мужчина полностью ослеп.
Здоровье
24 июня 2022 г. 07:58
В Словакии врач по ошибке удалил пациенту не тот глаз

В Словакии хирург-офтальмолог удалил пациенту не тот глаз. В результате врачебной ошибки мужчина полностью ослеп.

Как передает Report, инцидент произошел в клинике, которая принадлежит университетской больнице Братиславы.

Обратившемуся за медицинской помощью мужчине должны были удалить незрячий глаз, однако врач прооперировал ему здоровый орган.

После случившегося хирурга, который проводил операцию, отстранили от работы с пациентами. Также в больнице провели переподготовку персонала глазной клиники по предоперационной подготовке.

В настоящий момент в отношении врача возбуждено уголовное дело. Полиция Братиславы устанавливает все обстоятельства происшествия.

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Версия на азербайджанском языке Slovakiyada həkim səhvən xəstənin sağlam gözünü çıxarıb

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