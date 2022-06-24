В Словакии врач по ошибке удалил пациенту не тот глаз

В Словакии хирург-офтальмолог удалил пациенту не тот глаз. В результате врачебной ошибки мужчина полностью ослеп.
Обратившемуся за медицинской помощью мужчине должны были удалить незрячий глаз, однако врач прооперировал ему здоровый орган.
После случившегося хирурга, который проводил операцию, отстранили от работы с пациентами. Также в больнице провели переподготовку персонала глазной клиники по предоперационной подготовке.
В настоящий момент в отношении врача возбуждено уголовное дело. Полиция Братиславы устанавливает все обстоятельства происшествия.