В Словакии врач по ошибке удалил пациенту не тот глаз

В Словакии хирург-офтальмолог удалил пациенту не тот глаз. В результате врачебной ошибки мужчина полностью ослеп.

В Словакии хирург-офтальмолог удалил пациенту не тот глаз. В результате врачебной ошибки мужчина полностью ослеп.

Как передает Report , инцидент произошел в клинике, которая принадлежит университетской больнице Братиславы.

Обратившемуся за медицинской помощью мужчине должны были удалить незрячий глаз, однако врач прооперировал ему здоровый орган.

После случившегося хирурга, который проводил операцию, отстранили от работы с пациентами. Также в больнице провели переподготовку персонала глазной клиники по предоперационной подготовке.

В настоящий момент в отношении врача возбуждено уголовное дело. Полиция Братиславы устанавливает все обстоятельства происшествия.