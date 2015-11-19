В следующем году Азербайджан закупит 200 инсулиновых помп для детей с сахарным диабетом

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ В следующем году предусмотрена закупка 200 инсулиновых помп для детей, страдающих сахарным диабетом. Во всех районах республики планируется раздача инсулина больным, умеющим работать с помпами.

Об этом Report сообщил заместитель директора Республиканского эндокринологического центра Бабек Сале.

Он отметил, что помпы в основном произведены в Южной Корее: "Использование помпы более удобно. До сегодняшнего дня инструкции по применению помп, привезенных в страну, были на иностранном языке. Мы попросили компании, привозившие эти помпы в страну, перевести инструкции на азербайджанский язык. Они дали положительный ответ. Сейчас инструкция по применению помп доступна каждому человеку".

Б.Салек добавил, что со следующего года министерство здравоохранения планирует бесплатную выдачу лекарств всем больным сахарным диабетом.

Напомним, что в этом году в Азербайджане сахарный диабет выявлен у более 1000 молодых людей.