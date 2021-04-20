В Сингапуре создали систему тестирования на COVID-19 через дыхание

Отмечается, что точность результатов у данного прибора в ходе клинических исследований оказалась на уровне 95%

В Сингапуре создали инновационные приборы для проведения дыхательных тестов на коронавирусную инфекцию. Как передает Report, об этом пишет газета The Straits Times.

Издание сообщает, что такие аппараты под названием TracieX уже начали работать в тестовом режиме в национальном центре инфекционных заболеваний и аэропорту Чанги, где прилетающим пассажирам предлагают сдать тест на COVID-19 новым способом.

Как рассказали разработчики, при каждом выдохе выбрасываются летучие органические соединения, которые образуются из-за различных биохимических реакций в клетках человека, и устройство может фиксировать изменения химического состава дыхания.

Отмечается, что точность результатов у данного прибора в ходе клинических исследований оказалась на уровне 95%, что практически сопоставимо с эффективностью ПЦР-тестов. Аппарат TracieX показывает результат в течение двух минут. При этом каждое исследование стоит примерно $20, что дешевле уже имеющихся в мире аналогов.

По данным газеты, уже в предстоящем июне устройства будут запущены в массовое производство.