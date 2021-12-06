В Сингапуре создали первый тест для выявления "омикрон"-штамма

Первый ПЦР-тест, специально созданный для определения заражения "омикрон"-штаммом коронавируса, разработан сингапурской фармацевтической компанией Bio Acumen Global.

Первый ПЦР-тест, специально созданный для определения заражения "омикрон"-штаммом коронавируса, разработан сингапурской фармацевтической компанией Bio Acumen Global.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, при применении комплект теста может дать один из трех двойных результатов: положительный на COVID-19 и положительный на "омикрон"-штамм, положительный и отрицательный, или отрицательный на COVID-19 и отрицательный на "омикрон"-штамм.

Существующие тесты способны определить наличие заражения COVID-19, но не дают ответа на вопрос, каким именно штаммом заражен пациент. На определение штамма уходят дополнительные сутки. Применение нового теста, разработанного в Сингапуре, поможет сэкономить время, определяя сразу и сам факт заражения, и наличие или отсутствие в организме пациента "омикрон"-штамма коронавируса, сообщает интернет-версия газеты Straits Times.

Новый тест реализуется в сухо-замороженном виде. Одна упаковка содержит 40 индивидуальных тест-комплектов и может храниться при комнатной температуре до года.

Компания планирует в ближайшее время начать поставки новых ПЦР-тестов, определяющих заражение "омикрон"-штаммом, в соседние страны региона, говорится в сообщении. По мнению разработчиков теста, он сможет существенно сократить период задержки для путешественников, пересекающих границы государств, сообщает издание.