О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Сингапуре создали первый тест для выявления "омикрон"-штамма

В Сингапуре создали первый тест для выявления "омикрон"-штамма Первый ПЦР-тест, специально созданный для определения заражения "омикрон"-штаммом коронавируса, разработан сингапурской фармацевтической компанией Bio Acumen Global.
Здоровье
6 декабря 2021 г. 16:42
В Сингапуре создали первый тест для выявления омикрон-штамма

Первый ПЦР-тест, специально созданный для определения заражения "омикрон"-штаммом коронавируса, разработан сингапурской фармацевтической компанией Bio Acumen Global.

Как передает Report cо ссылкой на РИА Новости, при применении комплект теста может дать один из трех двойных результатов: положительный на COVID-19 и положительный на "омикрон"-штамм, положительный и отрицательный, или отрицательный на COVID-19 и отрицательный на "омикрон"-штамм.

Существующие тесты способны определить наличие заражения COVID-19, но не дают ответа на вопрос, каким именно штаммом заражен пациент. На определение штамма уходят дополнительные сутки. Применение нового теста, разработанного в Сингапуре, поможет сэкономить время, определяя сразу и сам факт заражения, и наличие или отсутствие в организме пациента "омикрон"-штамма коронавируса, сообщает интернет-версия газеты Straits Times.

Новый тест реализуется в сухо-замороженном виде. Одна упаковка содержит 40 индивидуальных тест-комплектов и может храниться при комнатной температуре до года.

Компания планирует в ближайшее время начать поставки новых ПЦР-тестов, определяющих заражение "омикрон"-штаммом, в соседние страны региона, говорится в сообщении. По мнению разработчиков теста, он сможет существенно сократить период задержки для путешественников, пересекающих границы государств, сообщает издание.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Singapore firm launches first Omicron-specific PCR kit

Экслюзивные новости

ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
ЮНЕСКО: Надеемся вскоре направить миссию на освобожденные территории Азербайджана
6 декабря 2021 г. 14:26
Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
Губернатор: Из Винницы в Азербайджан за 9 месяцев экспортировано товаров на сумму около 5 миллионов долларов
3 декабря 2021 г. 11:25
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
2 декабря 2021 г. 17:49
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции омикрон
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции "омикрон"
2 декабря 2021 г. 10:43
Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста остается тяжелым
Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста остается тяжелым
2 декабря 2021 г. 10:03
AstraZeneca тестирует действие антител вакцины против омикрон-штамма
AstraZeneca тестирует действие антител вакцины против омикрон-штамма
1 декабря 2021 г. 11:43
Кадры с места крушения военного вертолета
ФотоКадры с места крушения военного вертолета
30 ноября 2021 г. 17:03
Министр финансов: Украина изучает возможность обращения к Азербайджану за кредитом
ФотоМинистр финансов: Украина изучает возможность обращения к Азербайджану за кредитом
30 ноября 2021 г. 15:07
Студентам-членам семей шехидов и ветеранам выплачено более 50 тыс. манатов
Студентам-членам семей шехидов и ветеранам выплачено более 50 тыс. манатов
30 ноября 2021 г. 13:46
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
30 ноября 2021 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi