В Швеции из-за сальмонеллеза уничтожат 340 тыс. кур

Вспышка сальмонеллеза зарегистрирована на птицефабрике крупнейшего в Швеции производителя яиц, компании CA Cedergrens.

Вспышка сальмонеллеза зарегистрирована на птицефабрике крупнейшего в Швеции производителя яиц, компании CA Cedergrens.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал SVT, решением Управления сельского хозяйства забою подлежат 340 тыс. кур.

На долю Cedergrens приходится около 20% общего яичного производства. Между тем в этом году на предприятиях компании было отмечено уже несколько случаев сальмонеллеза. Так, в январе из-за этого пришлось забить 160 тыс. несушек, в феврале - еще 160 тыс. В апреле из-за обнаружения в продукции вредоносной бактерии произошла очередная остановка поставок.

В Управлении сельского хозяйства подозревают, что речь идет об одном и том же штамме.

"В течение всего этого времени мы искали причину заражения и сейчас нашли. Инфекция присутствует не в упаковочном цехе, как мы изначально полагали, а в птичнике", - рассказала одна из владельцев компании Cedergrens Мод Седергрен.