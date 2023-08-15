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В Швеции из-за сальмонеллеза уничтожат 340 тыс. кур

В Швеции из-за сальмонеллеза уничтожат 340 тыс. кур Вспышка сальмонеллеза зарегистрирована на птицефабрике крупнейшего в Швеции производителя яиц, компании CA Cedergrens.
Здоровье
15 августа 2023 г. 07:52
В Швеции из-за сальмонеллеза уничтожат 340 тыс. кур

Вспышка сальмонеллеза зарегистрирована на птицефабрике крупнейшего в Швеции производителя яиц, компании CA Cedergrens.

Как сообщает Report со ссылкой на телеканал SVT, решением Управления сельского хозяйства забою подлежат 340 тыс. кур.

На долю Cedergrens приходится около 20% общего яичного производства. Между тем в этом году на предприятиях компании было отмечено уже несколько случаев сальмонеллеза. Так, в январе из-за этого пришлось забить 160 тыс. несушек, в феврале - еще 160 тыс. В апреле из-за обнаружения в продукции вредоносной бактерии произошла очередная остановка поставок.

В Управлении сельского хозяйства подозревают, что речь идет об одном и том же штамме.

"В течение всего этого времени мы искали причину заражения и сейчас нашли. Инфекция присутствует не в упаковочном цехе, как мы изначально полагали, а в птичнике", - рассказала одна из владельцев компании Cedergrens Мод Седергрен.

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Версия на азербайджанском языке İsveçdə xəstəliyə görə 340 min toyuq məhv ediləcək

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